Ortaokul öğrencileri 15 Temmuz şehitlerinin resimlerini tuvale yansıttı

Yavuz Selim Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Hayriye Özay ve öğrencilerinin 2 yıllık emekle hazırladığı 15 Temmuz temalı resim sergisi, Atatürk ve Kongre Müzesi arkasında hazırlanan Anı Merkezi önünde açıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanların tuval üzerine akrilik boyayla hazırlanan ve Türk bayrağı ile bütünleşen resimleri, vatandaşlarla buluşturuldu.

Görsel sanatlar öğretmeni Hayriye Özay, AA muhabirine, 15 Temmuz şehitlerinin anılarını yaşatmak amacıyla öğrenciler ile harekete geçerek böyle bir çalışma hazırladıklarını söyledi.

Okul müdürü Süleyman Öcalan'ın isteği ve 4 yılda tamamlanması talebi üzerine harekete geçtiklerini belirten Özay, "Bu 4 yıllık süreyi elimizden geldiği kadar kısaltmaya çalıştık, 2 yılda tamamladık. Bu çalışmamız 50x70 ebatlarında tuvaller üzerine akrilik boyayla yapıldı. Yalnızca bir ders faaliyeti değil, aynı zamanda bir kulüp ve gönüllülük faaliyetidir. Öğretmen, öğrenci, veli, idareci fedakarlığı ile ortaya çıkan bir çalışmadır." diye konuştu.

"Tüylerimiz diken diken oldu diyenler oluyor"

Bu çalışmada öğrencilerin elinden gelen fedakarlığı yaptığını vurgulayan Özay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aynı zamanda bir grup çalışmasıdır. Şöyle ki bir öğrenci çalışmaya başladığı zaman yaptığı bir hata olduğunda bir başka öğrencimiz onu düzeltmek için hemen harekete geçmiş ve en güzel şekilde tamamlamıştır. Bu çalışmayı 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte bir atölye ortamında yaptık. Bu çalışmada büyük bir emek var. Burada 216 tablomuz var. Eksiklerimizi de çocuklarımızla bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Özay, sergiyi ziyaret eden vatandaşların duyarlı davranışları için teşekkür ederek, "Sergiyi gezen vatandaşlarımızdan duygulananlar oluyor. 'Tüylerimiz diken diken oldu' diyenler oluyor. Burada çok büyük bir emek var. Çok beğeni ile karşılandı." dedi.

"Gurur verici ve duygulandırıcıydı"

Öğrencilerden 8. sınıfa giden Ahmet Berat Koç, bu çalışmayı yaparken gurur duyduğunu söyledi.

15 Temmuz kahramanlarının hatırasını tuvallere yansıttıklarını anlatan Koç, "Bu sergide 7 eserim var. Gerçekten gurur verici ve duygulandırıcıydı. Güzel bir sergi açtık. Sergimizi gezen vatandaşlar duygulanıyor." ifadesini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Elif Nur Yivli de eserleri yaparken hem gururlandığını hem de duygulandığını dile getirdi.

Çok emek harcadıkların belirten Yivli, "Bittiği zaman da gururlandık. Şehitlerimiz bunları görse çok mutlu olurdu. Sergimizi gezenler ise gururlanıyor, bize teşekkür ediyor, 'Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık' diyorlar." sözlerini sarf etti.

Öğrencilerden Cemre Davşan ise sergide 4 eserinin yer aldığını söyleyerek, "Sergimizi gezenler çok seviniyor, bizlerle gurur duyuyor. Biz de onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.