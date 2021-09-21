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Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına tahmin ediliyor.

Zeynep Çetinkaya   | 21.09.2021
Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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