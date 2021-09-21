Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına tahmin ediliyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.