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Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Selin Ecrin Şibil   | 19.10.2022
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli ve şiddetli sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde etkili olacak.

Yağışların etkisi cuma sabah saatlerinden sonra azalacak ve geceye kadar aralıklarla devam edecek.

Cuma günü Doğu Karadeniz'de 1400-1500 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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