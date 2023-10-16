Dolar
27.88
Euro
29.37
Altın
1,916.04
ETH/USDT
1,581.10
BTC/USDT
27,698.00
BIST 100
7,978.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Mağdur Hakları Danışma Kurulu toplantısında konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Bölgedeki son duruma ilişkin Gazze’den yayındayız Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Selçuklu Sporcu Seçme ve Yerleştirme Merkezi temel atma töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ömer Olcay  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanak, Samsun'un doğusu, Ordu ile Giresun çevrelerinde, Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacak.

Orta Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Doğu Karadeniz'de ise yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması beklenen yağışların etkisinin, yarın sabaha karşı azalacağı ve öğlene kadar süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FAO destekçisi, oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan su tasarrufu çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı
Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov'la telefonda görüştü
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Karadeniz'den çıkarılan deniz salyangozları Avrupa ve Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor

Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Karadeniz'de bollaşmaya başlayan hamsinin fiyatı düştü

Karadeniz'de bollaşmaya başlayan hamsinin fiyatı düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet