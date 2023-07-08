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Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mustafa Emre Kürkçü, Esra Ağaçyetiştiren  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ve kuzey kesimleri ve Sinop çevresinde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın etkisinin, pazartesi akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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