Orta Ege için fırtına uyarısı
Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Orta Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.