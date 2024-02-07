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Orta Ege için fırtına uyarısı

Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Abdullah Sarica  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Orta Ege için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Orta Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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