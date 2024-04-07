Orta Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Orta Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.