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Orta Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Orta Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Orta Ege için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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