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Orman yangınlarından etkilenen Bodrum sahilleri deniz süpürgesiyle temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, orman yangınları nedeniyle sahilleri kirlenen Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz süpürgesi ile 5 metreküp çöp topladı.

Şengül Azbay   | 26.08.2021
Orman yangınlarından etkilenen Bodrum sahilleri deniz süpürgesiyle temizleniyor

Kocaeli

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgeden gelen talep üzerine Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, deniz süpürgesini temizlik çalışmalarına destek verilmesi amacıyla 18 Ağustos'ta Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderdi.

Orman yangınları sonucu ortaya çıkan partikül ve molozların deniz kirliliğine yol açtığı bölgede, kurumlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde temizlik çalışması yürütüyor.

Bodrum ve Gümbet liman içleri, Bardakçı ve Akvaryum koyları, Bitez Plajı ve Cruise Port'ta temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, 5 metreküp deniz çöpü topladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla harekete geçen ekipler, sel ve orman yangınlarından etkilenen bölgelerde destek çalışmalarına katılmaya devam ediyor.

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