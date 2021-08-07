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Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Antalya'da kontrol altına alınan Manavgat yangınında birçok evin yandığı Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur mutluluğu yaşadı.

Gülsem Adam   | 07.08.2021
Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Antalya

Yangında 30'dan fazla evin hasar gördüğü mahallede, yaralar sarılmaya başlandı.

Çalışmaların yürütüldüğü mahallenin sakinleri sağanakla büyük mutluluk yaşadı.

Bazı vatandaşlar ellerini açıp, "Allah'ım şükürler olsun" diyerek dua etti.

Yangında evleri yanan yaşlı çift, çevredekiler tarafından yardım çadırına götürüldü.

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