Organize suç örgütlerine yönelik 22 ildeki operasyonlarda 23 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Artvin merkezli 22 ilde "silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karışan organize suç örgütlerine karşı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon lira değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu.

Çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin Emniyet Müdürlüğü ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.