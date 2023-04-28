Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor
Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oluyor.
Ordu
Kabadüz ilçesine bağlı yüksek kesimdeki Turnalık Mahallesi ile 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve çevre obalarda sabah başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Bazı noktaların beyaza büründüğü yayla ve çevresinde, kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da Çambaşı Yaylası'ndaki esnafa yaptığı ziyaret sırasında kar yağışını bir süre izledi.
Bu arada, Karayolları, Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerine ait iş makineleri de yüksek kesimlerde hazır bulunduruluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.