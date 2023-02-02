Dolar
18.82
Euro
20.68
Altın
1,953.75
ETH/USDT
1,674.10
BTC/USDT
23,774.00
BIST 100
4,566.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" programında konuşuyor
logo
Gündem

Ordulu Mehmet dede 114 yaşında hayatını kaybetti

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan 12 çocuk, 44 torun sahibi Mehmet Niyazi Metin, 114 yaşında hayatını kaybetti.

Hayati Akçay   | 02.02.2023
Ordulu Mehmet dede 114 yaşında hayatını kaybetti

Ordu

Bir süre önce İstanbul'da yakınlarının yanında yaşamaya başlayan Metin, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Metin, yapılan müdahalelere rağmen dün vefat etti.

Mehmet Niyazi Metin'in cenazesi, ailesi tarafından Mesudiye ilçesine bağlı Birebir Mahallesi'ne getirildi.

12 çocuk, 44 torun sahibi Metin, mahalle camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Mehmet Niyazi Metin'e geçen yıl 113'üncü yaşında, Mesudiye Belediye Bakanı İsa Gül'ün de katılımıyla evinde sürpriz doğum günü yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AP'de yolsuzlukla suçlanan iki milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
Erzincan'da otobüs kara saplanınca mahsur kalan 41 yolcu kurtarıldı
Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı'nda 4 milyon metreküp su depolandı
Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: Seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak

Benzer haberler

Ordulu Mehmet dede 114 yaşında hayatını kaybetti

Ordulu Mehmet dede 114 yaşında hayatını kaybetti

Babasının iş yerini eski eşyalarla adeta müzeye dönüştürdü

Türk sanat müziğinin hafız bestecisi: Sadettin Kaynak

Tedavi amacıyla başladığı yüzmede 20 madalya kazandı

Tedavi amacıyla başladığı yüzmede 20 madalya kazandı
7'den 77'ye gönüllere taht kuran sanatçı: Barış Manço

7'den 77'ye gönüllere taht kuran sanatçı: Barış Manço
Kuzusu "Boncuk"u evinde besliyor

Kuzusu "Boncuk"u evinde besliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet