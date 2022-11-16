Ordu'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Ünye'de yağmur suyu borusunun içerisinde mahsur kalan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Ordu
Gölevi Mahallesi'nde yaşayan Beyza Yürek'e ait "Zeytin" adlı kedi, bir sitenin atıl durumdaki yağmur borusuna girdi.
Buradan kendi imkanlarıyla çıkamayan kedi için Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, sitenin bahçesinde birkaç noktayı kazarak kediye ulaşmaya çalıştı.
Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası ekipler, ulaştıkları Zeytin'i çıkarmayı başardı.
5 yaşında olduğu öğrenilen kedi, sahibine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.