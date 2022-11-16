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Ordu'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ünye'de yağmur suyu borusunun içerisinde mahsur kalan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Hayati Akçay   | 16.11.2022
Ordu'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ordu

Gölevi Mahallesi'nde yaşayan Beyza Yürek'e ait "Zeytin" adlı kedi, bir sitenin atıl durumdaki yağmur borusuna girdi.

Buradan kendi imkanlarıyla çıkamayan kedi için Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, sitenin bahçesinde birkaç noktayı kazarak kediye ulaşmaya çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası ekipler, ulaştıkları Zeytin'i çıkarmayı başardı.

5 yaşında olduğu öğrenilen kedi, sahibine teslim edildi.

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