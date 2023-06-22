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Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Ordu'da heyelan nedeniyle Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tahsin Köksal  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Ordu

Kabataş ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Şifasuyu Mahallesi Köleli mevkisindeki Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan meydana gelen bölgede inceleme yapan Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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