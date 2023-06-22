Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Ordu'da heyelan nedeniyle Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ordu
Kabataş ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçenin Şifasuyu Mahallesi Köleli mevkisindeki Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.
Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Heyelan meydana gelen bölgede inceleme yapan Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.