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Ordu'da üç gün etkili olan yağışlarda 255 noktada heyelan meydana geldi

Ordu'da 7-10 Ağustos arasında etkili olan şiddetli yağışlarda 255 noktada heyelan meydana geldiği bildirildi.

Hayati Akçay   | 11.08.2021
Ordu'da üç gün etkili olan yağışlarda 255 noktada heyelan meydana geldi

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 7 Ağustos'ta başlayan ve üç gün etkili olan sağanağın bilançosunun ortaya çıktığı belirtildi.

Yağışa bağlı olarak Ünye, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerinde toplam 255 noktada heyelan meydana geldiği vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Ekiplerin, 34 noktada dere ıslahı, 12 noktada da yağmur suyu hattı temizlik çalışması gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca 322 noktada büz ağızlarında yaşanması muhtemel tıkanıklığın önlemesi için iş makineleri yardımıyla sürekli müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in şu görüşlerine yer verildi:

"Heyelanların ve su baskınlarının tamamına müdahale ettik. Bazı ilçelerimize yakın derelerin su debilerindeki artışlar ciddi riskler oluşturdu. Ekiplerimizin dere yataklarında aldıkları önlemler, iş makineleriyle müdahaleleri sonrası yaşanabilmesi muhtemel çok büyük olumsuzlukların önüne geçtik. Ekiplerimiz, 7/24 saat esasına göre görevlerinin başındalar."

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