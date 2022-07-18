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Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazileri, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Hayati Akçay   | 18.07.2022
Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu

Ordu'da gece yaşanan şiddetli yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde etkili oldu.

Fatsa ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altına kaldı. Bir çiftlikte suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş, çalışan tarafından kurtarıldı.

Şiddetli yağış sonucu Altınordu ilçesindeki bazı evlerin bodrum katlarıyla iş yerlerinde de su baskını oluştu.

İş yeri ve ev sahipleri, belediye ekiplerinin desteğiyle suyu tahliye etmeye çalıştı.

Perşembe ilçesinde ise bazı noktalarda heyelan meydana geldi.

Kentte yağış nedeniyle bazı ırmakların debisinin de yükseldiği gözlemlendi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji'nin Ordu için aşırı yağış uyarısı verdiği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.


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