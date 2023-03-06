Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, iş yeri ile otomobile zarar verdi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, bir iş yeri ile bir otomobilde hasara neden oldu.
Ordu
Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Akyazı Mahallesi'nde devrilen bir ağaç, iş yeri ile park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Ağacın düşmesi sonrası kafeteryanın bahçesindeki masa ve sandalyeler ile iş yerinin tabelası zarar görürken, aracın ise camları kırıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen ağaç, ekiplerce yürütülen çalışma sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.