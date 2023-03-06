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Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, iş yeri ile otomobile zarar verdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, bir iş yeri ile bir otomobilde hasara neden oldu.

Hayati Akçay   | 06.03.2023
Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, iş yeri ile otomobile zarar verdi

Ordu

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Akyazı Mahallesi'nde devrilen bir ağaç, iş yeri ile park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Ağacın düşmesi sonrası kafeteryanın bahçesindeki masa ve sandalyeler ile iş yerinin tabelası zarar görürken, aracın ise camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç, ekiplerce yürütülen çalışma sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı.

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