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Ordu'da şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarında hasara yol açtı

Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde binaların çatıları zarar gördü.

Hayati Akçay  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Ordu'da şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarında hasara yol açtı

Ordu

Kentte şiddetli rüzgar, Akkuş ve Ulubey ilçelerinde olumsuzluklara yol açtı.

Bazı evlerin çatılarına zarar veren şiddetli rüzgar, Akkuş ilçesindeki bir evin çatı kaplamasını kopararak çevreye savrulmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, çevre güvenliği aldı.

Ekiplerin, rüzgarın etkili olduğu yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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