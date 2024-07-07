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Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti

Hayati Akçay  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti

Ordu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.

Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.



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