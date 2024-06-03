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Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yara almadan kurtuldu

Ordu'nun Kumru ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın, yara almadan kurtuldu.

Hayati Akçay  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yara almadan kurtuldu

Ordu

İlçeye bağlı Karacalı Mahallesi'ndeki fırına ekmek almaya giden 60 yaşındaki Emine Duran, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların yardımıyla yara almadan kurtulan Duran'ın giysileri hasar gördü.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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