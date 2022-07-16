Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.75
ETH/USDT
1,231.40
BTC/USDT
20,820.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara – Samsun Yolu Lalahan mevkii - Kurban Bayramı sonrası tatilcilerin dönüşü sürüyor Kurban Bayramı sonrası tatilcilerin dönüşü sürüyor - Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti İzmit Bekirdere rampası
logo
Gündem

Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Ordu'da, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alınan iki doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Eyüp Elevli   | 16.07.2022
Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Ordu

Gürgentepe Devlet Hastanesinde görevli pratisyen hekim U.G, sosyal medya hesabından ilçe halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulundu. Gölköy Devlet Hastanesinde görev yapan pratisyen hekim S.Ö. de bu paylaşımın altına hakaret niteliğinde yorum yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünün paylaşımlardan haberdar olması üzerine iki doktor hakkında Ordu Valiliğine yazı gönderildi.

Valilik kararı ile açığa alınan doktorlar hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığından da müfettiş talep edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, tüm ülkeleri göç konusunda eşit sorumluluk üstlenmeye davet etti
Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Karaismailoğlu: Güvenli yollar sayesinde yüzde 80'in üzerinde trafik kazalarında azalma yaşandı
Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı
Mega yat "Aviva" Bodrum'da

Benzer haberler

Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Ordu'da kivi üretiminde hedef 10 bin tonun üzerine çıkmak

Avrupa'ya Türk balı

Genç milli kick boksçu hedeflerine yürümek için çalışıyor

Genç milli kick boksçu hedeflerine yürümek için çalışıyor