Dolar
34.66
Euro
36.54
Altın
2,639.12
ETH/USDT
3,545.10
BTC/USDT
94,722.00
BIST 100
9,639.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yarın kar nedeniyle tüm okullarda, Mesudiye ve Akkuş ilçesinde ise bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Hayati Akçay  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi

Ordu

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gölköy ilçesindeki okulların tamamında, Akkuş ilçesinde Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerindeki okullar hariç diğer eğitim öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletine tepeden bakan Batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar kapanmadı
MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı
Yalova'da orman içindeki yolda 4 ayı görüntülendi
RTÜK'ten kurallara uymayan dizi ve programlara yaptırım

Benzer haberler

Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi

Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'daki Ambarköy, ziyaretçilerini "kış güzelliği"yle karşılıyor

Karla kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'ndaki geyikler görüntülendi

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 80 santimetreyle Erciyes'te ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 80 santimetreyle Erciyes'te ölçüldü
Ordu'nun doğal güzelliğiyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı beyaza büründü

Ordu'nun doğal güzelliğiyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı devam ediyor

Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet