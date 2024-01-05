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Ordu'da boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Nursel Kızıl  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Ordu'da boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Ordu

Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö'nün (12), teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.

Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş'a bilgi verdi.

Bölükbaş, bu esnada diğer arkadaşlarının koridora getirdiği Yiğit Efe'ye müdahale etti.

Öğrenci, Heimlich manevrasıyla kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkması üzerine tekrar rahat nefes almaya başladı.

Öğretmen Bölükbaş'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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