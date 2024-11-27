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Ordu ve Van'da eğitime 1 gün ara verildi

Ordu'nun Gölköy ilçesi ile Van'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Hayati Akçay, Nevzat Umut Uzel  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Ordu ve Van'da eğitime 1 gün ara verildi

Ordu/ Van

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gölköy ilçesindeki okulların tamamında, Akkuş ilçesinde Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerindeki okullar hariç diğer eğitim öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucu Van'da gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle kentte buzlanma ve don olayının meydana geleceğine yer verilen açıklamada, "Kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza riskine karşı 28 Kasım Perşembe günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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