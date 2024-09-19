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Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ordu ve Giresun'un kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Buğrahan Ayhan  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Ordu ve Giresun'un kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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