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Hatay’ın Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi

Onarımının ardından Hatay Havalimanı’ndan hareket eden Türk Hava Yolları’nın (THY) "TK 6946" sefer sayılı uçağı İstanbul Havalimanı’na indi.

Muhammed Gencebay Gür   | 13.02.2023
Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hasar görmesinin ardından onarılan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan THY uçağı, dönüş yolcularını aldı.

Hatay Havalimanı’ndan 91 yolcusuyla hareket eden "TK 6946" sefer sayılı uçak, saat 02.04’te bazı depremzedeler ve değişim yapan arama kurtarma personeliyle İstanbul Havalimanı’na indi.

Türk Hava Yolları'nın uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan ilk yolcularını almak için İstanbul Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde havalanmıştı.

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