Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi
Onarımının ardından Hatay Havalimanı’ndan hareket eden Türk Hava Yolları’nın (THY) "TK 6946" sefer sayılı uçağı İstanbul Havalimanı’na indi.
İstanbul
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hasar görmesinin ardından onarılan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan THY uçağı, dönüş yolcularını aldı.
Hatay Havalimanı’ndan 91 yolcusuyla hareket eden "TK 6946" sefer sayılı uçak, saat 02.04’te bazı depremzedeler ve değişim yapan arama kurtarma personeliyle İstanbul Havalimanı’na indi.
Türk Hava Yolları'nın uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan ilk yolcularını almak için İstanbul Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde havalanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.