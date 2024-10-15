Ölümlü trafik kazasının ardından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur'un iade kararı son yazılı savunma sonrasına kaldı
ABD mahkemesi İstanbul’daki ölümlü trafik kazasının ardından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı.
New York
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