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Okul Destek Projesiyle 19 binden fazla dezavantajlı çocuğun bireysel gelişimine katkı sunuluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, SED hizmetinden yararlanan ortaokul ve lise öğrencilerinin okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilmeleri için yürüttüğü Okul Destek Projesi'nden halihazırda 19 bin 771 çocuk yararlanıyor.

Sefa Bilgitekin  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Okul Destek Projesiyle 19 binden fazla dezavantajlı çocuğun bireysel gelişimine katkı sunuluyor

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, aile bütünlüğünün korunması ve çocukların kendi sosyal çevrelerinde büyüyebilmelerine yönelik destekleyici hizmetleri sürdüren Bakanlık, dezavantajlı durumdaki çocuklar için sağlanan maddi desteklerin yanında çocukların kişisel gelişimleri ve sosyalleşmelerine katkı sunacak çalışmaları da yürütüyor.

Bu kapsamda, SED'le çocukların maddi imkansızlıklar sebebiyle kurum bakımına alınmasının önüne geçmek, aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amaçlanıyor.

Bakanlık, SED'den yararlanan dezavantajlı durumdaki ortaokul ve lise öğrencilerini aynı zamanda Okul Destek Projesiyle destekliyor. 2017'den itibaren uygulanan projeyle, çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sunuluyor.

Sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinliklere katılıyorlar

Okul Destek Projesi ile çocuklar, okul dışı vakitlerde hem rehberlik desteği alarak geleceklerini planlıyor hem de sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinlikler, kurslar ve eğitimler aracılığıyla sosyalleşerek yeteneklerini keşfedebiliyor.

Bakanlığın verilerine göre, halihazırda 19 bin 771 çocuk Okul Destek Projesi'nden yararlanırken, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar için bu yıl proje kapsamında 1572 etkinlik düzenlendi.

Projeyle bugüne kadar, 29 bin 118'i ortaokul ve 12 bin 299'u lise öğrencisi olan toplam 41 bin 417 çocuğa destek verildi.


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