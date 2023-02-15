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OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirler Resmi Gazete'de

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özcan Yıldırım   | 15.02.2023
OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirler Resmi Gazete'de

Ankara

Kararnameye göre, kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilecek.

Kurumlar arası görevlendirilenler, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alacak ve görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılacak.

Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam edecek ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacak. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacak. Bu çalışanların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılacak. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalacak.

Bu kapsamda görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlü olacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde, Cumhurbaşkanı Kararı ile 8 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti.

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