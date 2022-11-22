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Öğretmenleri, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren Ayşenur öğretmeni anlattı

Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda 21 yaşında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ı öğretmenleri anlattı.

Adsız Günebakan, Fevzi Kemal Karagöz   | 22.11.2022
Öğretmenleri, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren Ayşenur öğretmeni anlattı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Şehit öğretmenin mezun olduğu Nizip Hüseyin Çapan Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri ve öğrencileri ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri, cenaze töreninde Alkan ailesini yalnız bırakmadı.

Matematik öğretmeni Halil Gözkıran, AA muhabirine, Alkan'ın çocukları ve öğretmenliği çok sevdiğini söyledi.

Alkan'ın lisede çalışkan bir öğrenci olduğunu anlatan Gözkıran, şöyle konuştu:

"Teneffüslere dahi çok çıkmayıp soru çözen bir öğrenciydi, çoğu zaman soru getirirdi. Tek istediği öğretmenlikti. Vatana millete hayırlı bir öğretmen olmak, çocukları iyi şekilde eğitmek isterdi. Tek istediği öğretmenlikti ve sınıf öğretmenliğini istiyordu çünkü küçük çocuklarla ilgilenmeyi daha çok istiyordu. Ona da ulaştı ama devamı kısmet olmadı."

"Öğretmenler Günü'nü göremeden maalesef aramızdan ayrıldı"

Edebiyat öğretmeni Mahmut Eren ise Ayşenur Alkan'ın bir dönem öğrencisi olduğunu, derste hep ön sırada oturduğunu ifade etti.

Alkan'ın derslere katılıp, soru soran bir öğrenci olduğunu belirten Eren, şunları kaydetti:

"Ayşenur kendi halinde, kimseye zararı dokunmayan, ders çalışan, çocukları sevdiği için öğretmen olmak istediğini söyleyen temiz yüzlü bir öğrencimizdi. Sessiz, sakin, terbiyeli, ahlaklı bir öğrencimizdi. Öğretmen olmak istiyordu. Maalesef dün aldığımız haberle hepimizin yüreği yandı. Yeni mezun olduğu için öğretmenliğe yeni başlamıştı. Öğretmenler Günü'nü göremeden aramızdan hain bir saldırı sonucu ayrıldı."

"Ayşenur gibi öğretmenler yetiştirmeye devam edeceğiz"

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Torun da üzüntüsünü dile getirerek, "Çok kıymetli, çok değerli, çok naif, çok idealist bir öğrenciydi, değerlerine çok bağlıydı. Onu bu kadar kısa sürede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim ailesine sabır versin, mekanı cennet olsun. Biz Ayşenur gibi öğretmenler yetiştirmeye devam edeceğiz, bunu herkes duysun ve bilsin. Eminim çok iyi, kendisi gibi öğrenciler de yetiştirecekti." ifadelerini kullandı.

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