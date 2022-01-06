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Öğrencilere yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ocak ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 06.01.2022
Öğrencilere yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı

Ankara

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ödemelerin bugün başladığını ve 10 Ocak'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre ödemelerin devam edeceğini belirtti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olan öğrenciler ise 10 Ocak’ta burs ve kredi ödemelerini alabilecek.

Öte yandan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin 10 Ocak'a kadar uzatıldığını kaydetti.

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