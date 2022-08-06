Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,715.80
BTC/USDT
23,226.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılıyor
logo
Gündem

Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Hasan Hüseyin Kul, Barış Gündoğan   | 06.08.2022
Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - AA

İstanbul / Ankara

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya gitmek üzere dün hareket eden 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, geminin İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlediği belirtildi.

Açıklamada, geminin ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı bildirildi.

Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.

Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere dün Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen isimli gemi ile Ukrayna'dan Karasu'ya gitmek üzere aynı limandan hareket eden 12 bin ton mısır taşıyan Polarnet isimli Türk bayraklı geminin de gün içerisinde İstanbul Boğazı girişine ulaşması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekipler Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi 'Çeme Sidan' mevkisinde arıyor
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün 47,4 dereceyi gördü
Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Benzer haberler

Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Odessa'dan gelen gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde

Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor

İtalya, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna'dan yola çıkmasından memnun

İtalya, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna'dan yola çıkmasından memnun
Fransa, Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi için Türkiye’nin seferberliğinden memnun

Fransa, Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi için Türkiye’nin seferberliğinden memnun
AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun

AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet