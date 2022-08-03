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Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak

Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'da gerçekleştirilecek

Kemal Karadağ   | 03.08.2022
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak Fotoğraf: Lokman Akkaya/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde saat 10.00'dan itibaren denetim yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

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