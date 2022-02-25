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Odessa'da roket isabet eden Türk gemisi tamir için Yalova'ya getirildi

Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi, Yalova'nın Altınova ilçesinde onarılacak.

Güven Kaya   | 25.02.2022
Odessa'da roket isabet eden Türk gemisi tamir için Yalova'ya getirildi

Yalova

Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupiter gemisi Altınova'daki Sefine Tersanesi'ne ulaştı.

Yasa Jupiter'e kılavuz gemiler de eşlik ederken tersanede sağlık ve polis ekipleri de hazır bulundu.


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