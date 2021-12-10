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Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Mardin Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 10.12.2021
Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Aralık'ta bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler A.D, S.D, Ş.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.

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