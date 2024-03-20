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Nurdağı'nda deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeler için yapılan TOKİ konutlarının anahtarlarının dağıtımı devam ediyor.

Fırat Özdemir  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Nurdağı'nda deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor

Gaziantep

Başpınar Mahallesi'nde inşa edilen ve 479 konuttan oluşan deprem konutlarının 1. etabındaki 17 konutun hak sahiplerine anahtarı verildi.

Kaymakam İsmail Alsancak ise mahalledeki 1. etapta bulunan konutları inceledi, hak sahiplerine anahtarları teslim etti.

Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Yusuf Güneş, AA muhabirine, depremin ardından hayata adapte olmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremde oğullarını kaybettiklerini ve evlat acısının zor olduğunu ifade eden Güneş, "Anahtarı aldık ama evlat acısından dolayı buruk bir duygu içerisindeyiz. Allah devletimizden razı olsun. Anahtarımızı aldık ve bayramdan sonra evimize geçmeyi düşüyoruz. Hayat devam ediyor." dedi.

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