TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik ve Efkan Ala Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınadı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınayarak, "Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir." ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü yok sayan bu kural tanımazlık asla kabul edilemez. Soykırım çetesi Netanyahu hükümetinin bu pervasız adımı, Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak siyasetinin 'insanlık cephesi' tarafından artık kesin ve kararlı bir şekilde durdurulması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalı, uluslararası toplum sözle yetinmeyerek İsrail'in saldırganlığını önleyecek somut tedbirleri hayata geçirmelidir.”

Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını belirten Kurtulmuş, başkenti Kudüs olan, "nehirden denize özgür bir Filistin devleti" kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetledi.

Çelik, NSosyal hesabından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskının işgalin kutsal mekanlara sirayet eden yeni bir halkası olduğunu belirtti.

"Bir İsrail bakanının, yanındaki aşırılık yanlısı güruhla birlikte, güvenlik güçlerince fiilen korunarak Mescid-i Aksa'ya girmesi, provokasyonun artık devlet politikasına dönüştüğünün itirafıdır." değerlendirmesinde bulunan Ala, şunları kaydetti:

"Bunu en sert ifadelerle kınıyoruz. Kudüs'teki kutsal mekanların statüsü müzakere konusu değildir. Mescid-i Aksa münhasıran Müslümanlara aittir ve bu gerçek ne işgalle ne de sahada yaratılan oldubittilerle değiştirilemez. Netanyahu hükümetinin bu provokasyonları sürdürmesi, uluslararası hukuku bilerek çiğnediğinin göstergesidir. Sessiz kalmak, bu ihlallere ortak olmaktır. Uluslararası toplumu, somut adımlar atmaya davet ediyoruz."