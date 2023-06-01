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Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri, 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık bulundurulacak.

Ahmet Sertan Usul  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak

Ankara

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS'ye katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." bilgisi verildi.

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