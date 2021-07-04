Normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk yaşandı
Akdeniz ve Ege'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde ünlü sahiller doldu.
Antalya/İzmir
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "turizmin başkenti" Antalya'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 34 derece olarak ölçüldü.
Antalyalılar ve tatilciler kısıtlamasız ilk pazar gününde kentteki ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.
Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.
Bazı tatilciler ise kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.
Topçam ve Çaltıcak gibi denize yakın mesire alanlarında da uzun araç kuyrukları oluştu.
Hava sıcaklığının 34, deniz suyunun 26 derece ölçüldüğü Kaş ilçesinde de yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Tatilciler kısıtlamasız ilk pazar gününde Kabutaj Plajı'nda deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.
Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı’nın geçiş güzergahında yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Bölgede yaşanan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.
Torunuyla Kaş'ta tatil yapan Günay Çobanoğlu, ilk defa geldiği Kaputaş'ın turkuaz rengi suyuna hayran kaldığını söyledi.
Kaputaş'ı "saklı bir cennete" benzeten Çobanoğlu, doğal güzelliğini ve verilen hizmeti çok beğendikleri Kaş'a herkesi davet etti.
İlçedeki Akçagerme Plajı da denize girmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.
Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Datça'da da sahillerde yoğunluk dikkati çekti.
Fethiye'de hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 26 dereceyi buldu. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında vatandaşlar ve yabancı turistler, denizde yüzüp kumsalda güneşlendi.
Marmaris'te ise Belediye Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerinde tatilcilerden bazıları denizde yüzerken, bazıları da su sporları yaptı.
Gözde turizm merkezi Bodrum'da da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
İzmir
İzmirliler ve çevre illerden gelen tatilciler, Çeşme ilçesindeki ünlü Ilıca Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Çeşme sahillerine gelenler denizin keyfini çıkardı. Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede bazı kişiler de sahillerde güneşlenmeyi tercih etti. Tatil mutluluğu yaşayan çocuklar da kumsalda oynadı.
Plajların önemli ölçüde dolduğu ilçede araç trafiğindeki yoğunluk da dikkati çekti.
Tatilcilerden Fatih Evsen, Manisa'dan geldiklerini belirterek kısıtlamanın kalkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Diğer günler çalıştığı için sadece pazar günü tatil yapabildiklerini ifade eden Evsen, "Uzun süredir kısıtlamalardan dolayı hiçbir yere gidemiyorduk. Evlerde çok sıkılıyorduk. Çok iyi oldu. İnsanlar çok sıkılmış. Dört gözle bugünü bekliyorduk aslında. İnşallah bu virüs tamamen biter, eski günlerimize döneriz." dedi.
Çeşme sakinlerinden Çiçek Yalçın ise sahillerde yaşanan yoğunluğun normal olduğunu belirterek, "O kadar süre kapalı kaldıktan sonra insanlar yasakların kalkmasına çok mutlu oldu. İnsanlar dikkat etmeli. Bir daha kapanma olmaması için hepimiz dikkat etmeliyiz." diye konuştu.
Öte yandan Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sörf tutkunları Alaçatı'da sörfün tadını yaşadı.
Aydın sahillerinde yoğunluk
Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesindeki sahillere de yerli ve yabancı turistler akın etti.
Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Kuştur Sahilinde yoğunluk oluştu. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da yoğunluktan dolayı araç trafiğine kapatıldı.
Didim'de de dünyaca ünlü Altınkum Plajı, turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geldi. Bazı turistler tekne turlarıyla ilçedeki koylarda yüzmeyi tercih etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.