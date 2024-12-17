"Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla sahte iş ilanları ve değişik hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla "evden para kazan" şeklinde sahte iş ilanları ve değişik hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen 117 şüphelinin Ankara merkezli 20 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.