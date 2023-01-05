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Nişantaşı'nda su borusu patladı, yolda çökme meydana geldi

Şişli Nişantaşı'nda yer altındaki su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Mücahit Türetken   | 05.01.2023
Nişantaşı'nda su borusu patladı, yolda çökme meydana geldi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Vali Konağı Caddesi'nde yolun altından geçen su borularından biri patlayınca, çökmeyle birlikte yol ortasında çukur oluştu.

Bölgeye gelen polis ekipleri, çukurun etrafına plastik dubalar koyarak, trafik güvenliğini sağladı. Ekipler daha sonra güvenlik bandı çekerek caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.

Olay yerine İSKİ ekipleri çağrıldı. Yer altındaki borular tamir edilirken, oluşan çukur da çakıl doldurularak kapatıldı.

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