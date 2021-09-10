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Nikahlarından 3 saat sonra trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi

Ahmet Ceylan   | 10.09.2021
Nikahlarından 3 saat sonra trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi

Giresun

Düzce'de nikahları kıyıldıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında hayatını kaybeden çiftten Münire Kuğu'nun cenazesi, memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinde toprağa verildi.

Düzce'nin Çilimli ilçe Belediyesinde dün nikah kıydıktan 3 saat sonra Rüştü Can Ulcay ile bulunduğu motosikletin, önlerinde seyreden kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Münire Kuğu'nun (21) cenazesi yakınları tarafından alınarak Çanakçı ilçesinin Bakımlı köyüne getirildi.

Kuğu için Bakımlı Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kuğu'nun naaşı Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine Münire Kuğu'nun yakınları sıra Çanakçı Kaymakamı Yusuf Baran Vural ve vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Rüştü Can Ulcay'ın cenazesi ise Düzce'nin Çilimli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinden alınarak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Rüştü Can Ulcay idaresindeki 81 ABK 979 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Çetin Durak yönetimindeki 81 BA 960 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmış, yola savrulan sürücü Ulcay olay yerinde, motosikletteki Münire Kuğu ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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