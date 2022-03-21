Dolar
14.82
Euro
16.37
Altın
1,925.18
ETH/USDT
2,860.80
BTC/USDT
40,886.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rus ordusunun Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
logo
Gündem

Niğde'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Abdullah Özkul   | 21.03.2022
Niğde'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Niğde

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABZ 231, 68 EE 362 otomobiller ile plakası öğrenilemeyen otomobil, İlhanlı Mahallesi Kayseri Yolu Ditaş kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti
Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak

Benzer haberler

Niğde'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Niğde'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

İstanbul'da İETT aracının karıştığı trafik kazası ulaşımı aksattı

İstanbul'da İETT aracının karıştığı trafik kazası ulaşımı aksattı
YEKA GES-4 için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi

YEKA GES-4 için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı