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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Niğde'de bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Filistin'deki çocuk ölümlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Ahmet Demircan  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

5 Şubat Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağız Eren Kumak, yaptığı açıklamada, Filistin'de 7 Ekim'den itibaren 50 bin şehit verildiğini ve bunların arasında yaklaşık 16 bin çocuk olduğunu belirtti.

Her geçen saatte şehit sayısının arttığını vurgulayan Kumak, şunları kaydetti:

"Çocuklar olarak burada toplandık, oyun oynamak için değil oyunu bozmak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye. Gazzeli çocuklara Türkiye'nin anne babaları destek olsun, çocukları da destek olsun diye. Bugün buradan diyoruz ki çocuklar farkında, zafer yakında."

Konuşmanın ardından meydana çocuk ayakkabıları bırakıldı, dua edildi.

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