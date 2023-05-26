Dolar
19.99
Euro
21.40
Altın
1,940.70
ETH/USDT
1,834.40
BTC/USDT
26,806.00
BIST 100
4,590.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da Bem-Bir-Sen öğretmenleri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Gündem

New York'taki Türkevi’ne levyeyle saldıran zanlı Amerikan polisince yakalandı

New York'taki Türkevi'ne 22 Mayıs'ta levye ile saldırı düzenleyen zanlı, Amerikan polisi tarafından yakalandı.

Şerife Çetin  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
New York'taki Türkevi’ne levyeyle saldıran zanlı Amerikan polisince yakalandı

New York

Anadolu Ajansının (AA) ulaştığı kaynaklar, zanlının, sabah erken saatlerde New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta yerel saatle 03.14'te saldıran R.A'ya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ABD yetkililerine çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(ABD yetkilileri) Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'den, New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

22.05.2023

Saldırgan, Türkevi'nin kapıları ile camlarına zarar vermişti

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA muhabirine, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü belirten Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin, olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık." bilgisini vermişti.

Özgür, "Türkevi binası, yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullanmıştı.

Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.

BM binasının tam karşısındaki Türkevi'nin olduğu bölgede, ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de sağanak etkili oldu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim: Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
New York'taki Türkevi’ne levyeyle saldıran zanlı Amerikan polisince yakalandı
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşü sürüyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak

Benzer haberler

New York'taki Türkevi’ne levyeyle saldıran zanlı Amerikan polisince yakalandı

New York'taki Türkevi’ne levyeyle saldıran zanlı Amerikan polisince yakalandı

Türkevi saldırısını gerçekleştiren zanlı aranıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet