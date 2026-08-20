Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile "milli park" ilan edilen Nemrut Kalderası'nın bölge turizmine daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

Nemrut Kalderası'nın milli park statüsü bölge turizmine katkı sağlayacak Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile "milli park" ilan edilen Nemrut Kalderası'nın bölge turizmine daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Karakaya, AA muhabirine, Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edilmesi için yaklaşık iki yıldır yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca Nemrut Kalderası'ndaki sit alanı değişiklikleri ve mera konusunda ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın ilanı yayınlandı. Bitlisli hemşehrilerimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Nemrut Kalderası, dünyanın en güzel doğal destinasyonlarından biri. Bölgemize ve ilimizin turizmine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu onayla bölge turizmimizde, doğa turizminde çok önemli bir kazanım elde ettik. İnanıyorum ki hem yerli hem de yabancı turistlerin akın akın geldiği ve bölgedeki diğer turizm dinamiklerini de tetikleyecek bir sürecin başlangıcı olacak."

Dünyanın en büyük krater göllerinden birine sahip Nemrut Kalderası'nın çok sayıda doğal güzelliği barındırdığını anlatan Karakaya, kalderanın faunası ve florasıyla ziyaretçilerin büyük memnuniyetle ziyaret ettiği, bilimsel açıdan da çeşitli incelemelerin yapıldığı bir alan olduğunu ifade etti.

Fotoğraf : Şener Toktaş/AA

Milli park ilanıyla alanda koruma-kullanma dengesi gözetilerek doğanın korunacağını ve vatandaşların kullanımına yönelik alanların oluşturulacağını belirten Karakaya, bölgeye giriş ve çıkışların kontrollü hale getirileceğini vurguladı.

Karakaya, "Kalderada yürüyüş parkurları, seyir terası, bilimsel faaliyetlerin yapılacağı, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayacağı çelik konstrüksiyon cam bina, motorsuz su sporları, resim sergisi ve müzik dinleti alanlarının oluşturulması noktasındaki çalışmalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün yönetim planıyla uygulanacak. Uzman bir bakış açısıyla belirlenecek. Belki yamaç paraşütüyle ilgili çalışmalar orada rüzgarın yönlerine göre planlanacak." diye konuştu.

Bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiğini ve bu sayının daha da artacağını dile getiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Nemrut Kalderası, milli park olarak her yerde işaretlenecek. Karavan parkı olmasını istiyoruz. Bunlar yönetim planıyla belirlenecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün prensipleri dahilinde yerli ve yabancı turistlere, bölgeye ve ülkemize hizmet edecek çeşitli aktivitelerin yapılabildiği, ziyaretçilerin yeme içme ihtiyaçlarının karşılanabildiği ama bunların koruma-kullanma dengesi içinde sağlandığı güzel doğal bir ziyaret alanı oluşacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."