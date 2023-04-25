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Nefes borusuna şeker kaçan depremzede çocuğu nöbetçi askerin "Heimlich manevrası" kurtardı

Malatya'da, çadır kentte nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki Burak Taşdemir, vatandaşlara yardım malzemesi dağıtırken nöbetçi olan asker tarafından "Heimlich manevrası" ile kurtarıldı.

Muhammet Mutaf  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Nefes borusuna şeker kaçan depremzede çocuğu nöbetçi askerin "Heimlich manevrası" kurtardı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya - AA

Malatya

Mişmiş Park Fuar Alanı'ndaki çadır kentte 2. Ordu Komutanlığına bağlı İstihkam Alayı'nda görevli Uzman Çavuş Serkan Doğan, nöbetçi olduğu akşam arkadaşlarıyla vatandaşlara yardım malzemesi dağıtıyordu. O sırada anne Nimet Taşdemir, nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki oğlu Burak ile malzeme dağıtılan alana yardım için geldi.

Uzman Cavuş Doğan, Burak Taşdemir'i şoka giren annesinden alarak müdahale etti. Çocuğa "Heimlich manevrası" uygulayan Doğan, Burak'ın nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı.

Doğan, müdahalesinin ardından Taşdemir'in nefes yolunu kontrol edip annesine teslim etti.

"Kucağıma aldım buraya koştum"

Çadırda eşi ve 4 çocuğu ile yaşayan anne Nimet Taşdemir, AA muhabirine, oğlunun şekeri çiğnemeden yuttuğunu söyledi. 

Akrabalarının çocuğun kusmaya çalıştığını fark ettiğini anlatan Taşdemir, "Ondan sonra bir baktım ki kalabalık çadıra sesleniyor. Sonra çıktım ki ne göreyim? Çocuğumun gözleri böyle yukarı dikilmiş. 'Burak' diyorum ses vermiyor, ondan sonra hemen kucağıma aldım buraya koştum." diye konuştu.

Taşdemir, askerlerin oğluna hemen müdahale ettiğini bildirerek, "O anda çok korktum. Çünkü gözlerini tavana diktiği görünce o kadar korktum ki. Yani direkt dedim ki olsa olsa askerler kurtarır. Zaten bir şey olunca hemen askerlere koşuyorum sağ olsunlar. Allah askerimizden, devletimizden razı olsun. Başımızdan eksik etmesinler." dedi.

Müdahalenin ardından komutanların da sevindiğini aktaran Taşdemir, "Buraya geldiler, çocuğu ve beni gördüler, konuştuk. Teşekkür ederiz, Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde zaten bu süreci rahat bir şekilde atlattık. Asken olmasaydı bu daha kötü olurdu." diye konuştu.

Askerin çocuğa müdahale edişi, güvenlik kamerasına da yansıdı.

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