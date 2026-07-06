NATO Zirvesi'nde liderlerin ulaşımı için özel tasarım 10 TOGG modeli hazırlandı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin versiyonundaki 10 aracı Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerin ulaşımında kullanılmak üzere hazırlandı.