NATO Zirvesi için çeşitli illerden görevlendirilen trafik polislerine koordinasyon eğitimi verildi

Emrullah Cesur
02 Temmuz 2026•Güncelleme: 02 Temmuz 2026
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitime, zirvede görev yapmak üzere farklı illerden Ankara'ya görevlendirilen trafik personeli katıldı.
Eğitimlerde, zirve boyunca uygulanacak trafik yönetim ve yönlendirme planları, kritik güzergahların güvenliği, konvoy ve koruma düzeninde trafik akışının sağlanması, kavşak ve nokta görevlendirmeleri ile alternatif güzergah uygulamaları ele alındı.
Eğitimle farklı illerden gelen polislerin başkentin ulaşım ağı ve organizasyona özgü trafik planlamasına kısa sürede uyum sağlaması, görevlerin koordineli, etkin ve güvenli şekilde yerine getirilmesi amaçlanıyor.