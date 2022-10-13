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NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna'ya askeri destek, silah stoklarının doldurulması ve kritik altyapıların korunması gibi ana başlıklarda görüşmelerin yapıldığı toplantıların ikinci gününde bir araya geldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 13.10.2022
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci günündeki oturumlar öncesi basına açıklama yaptı.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin verdiği ve 50 ülkenin katıldığı Ukrayna Savunma Temas Grubundan çıkan Ukrayna'ya destek ve "daha fazla hava savunma sistemi verileceği" mesajının önemine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda alınan ve Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Stoltenberg, bunun kurallar temelli uluslararası düzenin savunulması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Austin de BM Genel Kurulundan çıkan karar hakkında Stoltenberg'in sözlerine katıldığını söyledi.

Ukrayna'ya desteğin süreceğini yineleyen Austin, NATO müttefiklerinin de desteği artıracağına yönelik açıklamalarından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Austin ayrıca gelecekte İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katıldığını görmeyi beklediklerini ifade etti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde NATO Nükleer Planlama Grubu toplanacak, ayrıca NATO üyeliği başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

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